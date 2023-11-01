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Выезд за границу. Почему "Дія" не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся

Киев, Среда 01 ноября 2023 16:29
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Выезд за границу. Почему "Дія" не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся Фото: почему "Дія" не подходит для выезда за границу (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Дмитрий Левицкий
Эксперт: Андрей Демченко

Украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении "Дія". Однако некоторые документы все же могут пригодиться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"По закону, внутренний и зарубежный е-паспорта не используются в случае пересечения государственной границы Украины. Пограничники не осуществляют пропуск граждан по е-паспорту, а исключительно при необходимости для дополнительной идентификации", - пояснил представитель ГПСУ.

Как отметил Демченко, при пересечении границы граждане Украины должны обязательно иметь при себе физический паспорт.

Когда "Дія" может пригодиться

Однако, по словам спикера ГПСУ, некоторые цифровые документы в "Дії" все же могут пригодиться при пересечении государственной границы. Но если у пограничников возникнут сомнения по поводу документов, их могут проверить дополнительно.

"Пограничники могут принять документы в "Дії", которые, например, подтверждают, наличие инвалидности, или другие, которые есть в "Дії" и необходимы для подтверждения условий, по которым можно пересечь границы. Однако, если у инспекторов ГПСУ возникнут опасения по использованию приложения, будет проведена дополнительная проверка", - добавил Демченко.

Напомним, сегодня в соцсетях распространялись якобы слова представителя Западного управления ГНСУ о том, что пограничники перестали принимать паспорт в "Дії" при пересечении границы. Однако, как напомнили в команде "Дії", пересечение границы с помощью цифрового паспорта никогда не было возможным.

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ДПСУ Граница с Украиной Дія
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