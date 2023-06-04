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Выезд 17-летних юношей за границу Украины: в ГПСУ дали разъяснение

Фото: в ГПСУ напомнили правила пересечения границы Украины 17-летними юношами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 17-летние юноши имеют право свободно пересекать границу. Ограничения, введенные из-за военного положения, касающиеся запрета на віезд для мужчин, на них не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

После введения в Украине военного положения ограничен выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных законом исключений. 17-летних юношей эти ограничения не касаются.

Военное положение в Украине

Буквально в начале мая Верховная рада продлила военное положение в Украине. Согласно законопроекту, действие этого правового режима, который вводится при угрозе нацбезопасности, продлено с 05:30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа. О том, какие ограничения будут действовать в Украине летом в связи с военным положением – читайте в материале РБК-Украина.

Для справки

Правила пересечения и оформления граждан на границе регламентируются нормами законодательства и Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 №57.

Пропуск лиц через границу осуществляется уполномоченными должностными лицами пограничного ведомства по действительным паспортным документам, а в предусмотренных законодательством Украины случаях - при наличии других необходимых документов, дающих право на пересечение государственной границы во время военного положения

К тому же согласно ст. 313 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

"Однако при планировании поездок лучше также ознакомиться с правилами страны-следования", - говорят в пограничной службе.

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