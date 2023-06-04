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Виїзд 17-річних юнаків за кордон України: в ДПСУ дали роз'яснення

Фото: у ДПСУ нагадали правила перетину кордону України 17-річними юнаками(Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні 17-річні юнаки мають право вільно перетинати кордон. Обмеження, введені через воєнний стан, що стосуються заборони на виїзд для чоловіків, на них не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім визначених законом винятків. 17-річних юнаків ці обмеження не стосуються.

Воєнний стан в Україні

Буквально на початку травня Верховна рада продовжила воєнний стан в Україні. Згідно із законопроектом, дію цього правового режиму, який вводять при загрозі нацбезпеці продовжено з 05:30 20 травня 2023 року терміном на 90 днів, тобто до 18 серпня. Про те, які обмеження будуть діяти в Україні влітку у зв'язку з воєнним станом - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

Правила перетину та оформлення громадян на кордоні регламентуються нормами законодавства та Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Пропуск осіб через кордон здійснюється уповноваженими службовими особами прикордонного відомства за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках - за наявності інших необхідних документів, що дають право на перетин державного кордону під час воєнного стану

До того ж відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

"Проте при плануванні поїздок краще також ознайомитися з правилами країни-прямування", - кажуть у прикордонній службі.

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