Выехал на "встречку". В центре Киева пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
В Печерском районе Киева вечером в пятницу, 1 декабря, пьяный водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу и врезался в легковушку "Рено". В результате аварии погибли двое граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.
Правоохранители уточнили, что смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Староноводницкой.
Обстоятельства ДТП
Было установлено, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части, выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с машиной марки "Рено".
"Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия", - рассказали в полиции.
Также в НПУ сообщали, что виновником аварии стал гражданин другого государства, 1979 года рождения, который был за рулем "Тойоты". Мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Что грозит виновнику
Правоохранители задержали нарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
Теперь виновнику смертельное ДТП грозит наказание до 10 лет заключения.
Место происшествия в центре Киева на Печерске (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Напомним, в середине ноября в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая на Audi устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате чего погибли два человека. Суд отправил виновницу аварии в СИЗО без возможности внесения залога. Тогда также было установлено, что еще в июне ее лишили права вождения авто за езду в состоянии алкогольного опьянения.
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