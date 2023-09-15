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Блогер-миллионник получил новое подозрение: "наводил" российские ракеты на Николаев

Пятница 15 сентября 2023 14:08
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Блогер-миллионник получил новое подозрение: "наводил" российские ракеты на Николаев Фото: Юрий Подоляка (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украина разоблачила новые преступления прокремлевского блоггера-миллионника Юрия Подоляки. Он причастен к корректировке ракетных ударов по Николаеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов россиян по Николаеву в начале полномасштабной войны.

Для наведения вражеского оружия на город блоггер получал разведданные от своего информатора - бывшего главы Николаевской окружной прокуратуры, который на данный момент отбывает пожизненное заключение за госпредательство.

Полученные сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб.

Отмечается, что больше всего захватчиков интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории Николаева.

Также прокурор-предатель "сливал" оккупантам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.

По данным следствия, коммуникация между Подолякой и его информатором проходила через Telegram-канал посредством текстовых сообщений.

На основании собранных доказательств следователи СБУ дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Подозрение Подоляки

Напомним, что ранее сотрудники СБУ сообщили Подоляку о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса.

Правоохранители сообщали, что блоггер работает на Кремль и публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины, в том числе на ток-шоу Соловьева.

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блоггер Николаев Служба безопасности Украины
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