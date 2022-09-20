Выехать на оккупированную часть Запорожской области сегодня невозможно: названа причина

Фото: выезд на оккупированную часть Запорожской области сегодня закрыт (Getty Images)

Во вторник, 20 сентября, выехать из Запорожья на неподконтрольную Украине территорию невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.

"Выезд автотранспорта из Запорожья на неподконтрольную Украине территорию сегодня не производится", - говорится в сообщении. По предварительной информации, причиной стали погодные условия и размытая дорога.