ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выехать на оккупированную часть Запорожской области сегодня невозможно: названа причина

Новина українською →
Запорожье , Вторник 20 сентября 2022 11:37
Выехать на оккупированную часть Запорожской области сегодня невозможно: названа причина Фото: выезд на оккупированную часть Запорожской области сегодня закрыт (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 20 сентября, выехать из Запорожья на неподконтрольную Украине территорию невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.

"Выезд автотранспорта из Запорожья на неподконтрольную Украине территорию сегодня не производится", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной стали погодные условия и размытая дорога.

Как сообщалось, российские оккупанты хаотично минуют дороги в Запорожской области. В результате этого гражданские машины взрываются на минах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине