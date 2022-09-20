Виїхати на окуповану частину Запорізької області сьогодні неможливо: названо причину

Фото: виїзд на окуповану частину Запорізької області сьогодні закрито (Getty Images)

У вівторок, 20 вересня, виїхати з Запоріжжя на непідконтрольну Україні територію неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянск Сейчас.

"Виїзд автотранспорту з Запоріжжя на непідконтрольну Україні територію сьогодні не здійснюється", - йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, причиною є погодні умови та розмита дорога.