Виїхати на окуповану частину Запорізької області сьогодні неможливо: названо причину
Фото: виїзд на окуповану частину Запорізької області сьогодні закрито (Getty Images)
У вівторок, 20 вересня, виїхати з Запоріжжя на непідконтрольну Україні територію неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянск Сейчас.
"Виїзд автотранспорту з Запоріжжя на непідконтрольну Україні територію сьогодні не здійснюється", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, причиною є погодні умови та розмита дорога.
Як повідомлялося, російські окупанти хаотично мінують дороги в Запорізькій області. Внаслідок цього цивільні машини вибухають на мінах.
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