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Виїхати на окуповану частину Запорізької області сьогодні неможливо: названо причину

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Запоріжжя, Вівторок 20 вересня 2022 11:37
Виїхати на окуповану частину Запорізької області сьогодні неможливо: названо причину Фото: виїзд на окуповану частину Запорізької області сьогодні закрито (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 20 вересня, виїхати з Запоріжжя на непідконтрольну Україні територію неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянск Сейчас.

"Виїзд автотранспорту з Запоріжжя на непідконтрольну Україні територію сьогодні не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, причиною є погодні умови та розмита дорога.

Як повідомлялося, російські окупанти хаотично мінують дороги в Запорізькій області. Внаслідок цього цивільні машини вибухають на мінах.

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