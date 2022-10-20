ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области начались веерные отключения электроэнергии: обнародован график

Новина українською →
Украина, Четверг 20 октября 2022 09:28
В Киевской области начались веерные отключения электроэнергии: обнародован график Фото: в Киевской области начались веерные отключения электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киевской области с 19 октября начались веерные отключения электроэнергии. Отключения будут продолжаться по четыре часа и повторяться в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК "Укрэнерго" внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области с 23.34 19 октября", - говорится в сообщении.

Отключения будут происходить для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться в течение суток через 4 часа, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.

"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00", - отметили в компании.

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнародовала график потенциальных отключений электроэнергии в Киевской области. Он применяется только в случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Недельный график предусматривает отключение электроэнергии трижды в день по четыре часа для районов области. Все районы области поделены на две группы.

Согласно сообщению, возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для превращения электроснабжения между группами.

В Киевской области начались веерные отключения электроэнергии: обнародован график

В Киевской области начались веерные отключения электроэнергии: обнародован график

В Киевской области начались веерные отключения электроэнергии: обнародован график

Напомним, компания "Укрэнерго" сообщила, что отключения света по всей Украине 20 октября 2022 года будут поочередными. Ожидается, что ограничение будут вводиться не более чем на 4 часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет