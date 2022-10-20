В Киевской области начались веерные отключения электроэнергии: обнародован график
В Киевской области с 19 октября начались веерные отключения электроэнергии. Отключения будут продолжаться по четыре часа и повторяться в течение дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "ДТЭК Киевские региональные электросети".
"Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК "Укрэнерго" внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области с 23.34 19 октября", - говорится в сообщении.
Отключения будут происходить для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться в течение суток через 4 часа, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.
"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00", - отметили в компании.
Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнародовала график потенциальных отключений электроэнергии в Киевской области. Он применяется только в случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.
Недельный график предусматривает отключение электроэнергии трижды в день по четыре часа для районов области. Все районы области поделены на две группы.
Согласно сообщению, возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для превращения электроснабжения между группами.
Напомним, компания "Укрэнерго" сообщила, что отключения света по всей Украине 20 октября 2022 года будут поочередными. Ожидается, что ограничение будут вводиться не более чем на 4 часа.