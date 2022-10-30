Таскали мешки с награбленным средь бела дня. ВСУ "словили" российских мародеров (фото)

Российские оккупанты массово грабят украинские села и города, даже не прячась. Украинские военные показали фото, хорошо иллюстрирующее, как россияне тянут награбленное целыми мешками даже днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Одно фото, демонстрирующее всю сущность российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Так, воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов.

"Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленными по улицам среди бела дня", - добавляют украинские военные.