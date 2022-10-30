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Таскали мешки с награбленным средь бела дня. ВСУ "словили" российских мародеров (фото)

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Украина, Воскресенье 30 октября 2022 11:43
Таскали мешки с награбленным средь бела дня. ВСУ "словили" российских мародеров (фото) Фото: ВСУ "словили" российских мародеров на фото (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты массово грабят украинские села и города, даже не прячась. Украинские военные показали фото, хорошо иллюстрирующее, как россияне тянут награбленное целыми мешками даже днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Одно фото, демонстрирующее всю сущность российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Таскали мешки с награбленным средь бела дня. ВСУ &quot;словили&quot; российских мародеров (фото)

Так, воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов.

"Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленными по улицам среди бела дня", - добавляют украинские военные.

Как сообщалось, официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин в российских танках. Потому внезапный и неожиданный всплеск европейского экспорта вызывает у официальных лиц опасения.

Проблема стала настолько остро, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал помешать экспорту европейской техники в РФ.

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