Таскали мешки с награбленным средь бела дня. ВСУ "словили" российских мародеров (фото)
Российские оккупанты массово грабят украинские села и города, даже не прячась. Украинские военные показали фото, хорошо иллюстрирующее, как россияне тянут награбленное целыми мешками даже днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Одно фото, демонстрирующее всю сущность российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Так, воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов.
"Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленными по улицам среди бела дня", - добавляют украинские военные.
Как сообщалось, официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин в российских танках. Потому внезапный и неожиданный всплеск европейского экспорта вызывает у официальных лиц опасения.
Проблема стала настолько остро, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал помешать экспорту европейской техники в РФ.
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