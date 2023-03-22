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В Киево-Печерской лавре должна продолжаться монашеская жизнь, - глава Минкульта

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Украина, Среда 22 марта 2023 09:50
В Киево-Печерской лавре должна продолжаться монашеская жизнь, - глава Минкульта Фото: в Киево-Печерской лавре останется монастырь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский

В Киево-Печерской лавре должны продолжаться духовная монашеская жизнь и богослужения. Как это будет происходить, станет понятно в ближайшее время.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Вопрос долгосрочной аренды помещений лавры Православной церковью Украины (ПЦУ) пока не рассматривается. Но с депутатами обсуждаются возможные изменения в закон, чтобы Минкульт имел возможность передавать религиозным организациям в бесплатное пользование государственное имущество.

"Далеко не всегда религиозные организации могут ее (аренду, - ред.) потянуть с финансовой точки зрения. Но кроме Нижней лавры у нас закончились договора пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращение действия таких договоров и подписанию соответствующих актов приема-передачи", - добавил Ткаченко.

Что касается лавры в Киеве, то сейчас, как пояснил министр, межведомственная комиссия исследует сохранность имущества, в том числе более 800 музейных экспонатов.

"Важный акцент - это государственное имущество. И государство должно точно понимать, что оно сохранено, что оно находится в надлежащем состоянии, в том числе и музейный фонд, и к нему есть доступ общественности", - сказал министр.

Напомним, монахов УПЦ Московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта, поскольку аренду продлевать не планируют.

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