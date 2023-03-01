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Вывод войск РФ из Приднестровья зависит от успехов Украины на поле боя, - посол

Фото: посол Молдавии в Украине Валериу Киверь (osce org)
Автор: Наталья Юрченко

Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья зависит от нескольких факторов, в том числе и от успехов Украины на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Молдовы в Украине Валериу Киверь в интервью "Суспільному".

По его мнению, приднестровский конфликт должен быть разрешен путем переговоров.

"Пока это больше политические декларации и желание привлечь внимание к ситуации в регионе, которая не совсем спокойна", - отметил он.

В то же время дипломат считает, что решение вопроса зависит от многих факторов, среди которых и успехи украинских войск на поле боя.

"Благодаря мужеству Украины, мы можем надеяться, что этот процесс пойдет довольно быстро в ближайшем будущем", - заявил Киверь.

Напомним, ранее Россия заявила, что Украина якобы готовит провокации в непризнанном Приднестровье. Однако Молдова опровергла обвинения и заявила, что контролирует ситуацию.

Сегодня МИД России сделал новое заявление о якобы подготовке Украиной "провокаций по использованию радиоактивных веществ". В Молдове же опровергли выдумки представительницы российского МИД Марии Захаровой и успокоили граждан.

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МолдоваМИД УкраиныРоссийская Федерация