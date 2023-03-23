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Россия стремится расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и Африке, - Пентагон

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Четверг 23 марта 2023 21:23
Россия стремится расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и Африке, - Пентагон Фото: Россия стремится расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и Африке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия стремится наращивать влияние на Ближнем Востоке, используя Сирию в качестве плацдарма, а также добивается расширения присутствия в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Курило и главы Африканского командования ВС США генерала Майкла Лэнгли.

Отмечается, что Россия стремится к активному расширению своего плацдарма влияния в регионе. В Сирии находятся более 2,5 тыс. военных РФ.

"Это включает сохранение военной поддержки Сирии, что незаменимо для президента Сирии Башара Асада и влияет на соседние с ней страны", - сказал Курила.

Лэнгли объяснил, что Россия расширяет свои действия в Африке, в том числе по линии ЧВК "Вагнера". РФ игнорирует интересы Африки, отказывая в топливе и продовольствии для получения политического влияния, не в полной мере выполняет обязательства по поставке военной техники и безопасности, а также использует существующие противоречия для распространения влияния.

Напомним, что ситуация в Украине стала сложнее для ЧВК "Вагнера", поэтому Евгений Пригожин хочет перебросить наемников в Африку.

Министерство финансов США планирует обратиться в страны Африки с посланием, что чем раньше Россия прекратит войну в Украине, тем лучше для них.

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