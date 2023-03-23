Россия стремится расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и Африке, - Пентагон

Россия стремится наращивать влияние на Ближнем Востоке, используя Сирию в качестве плацдарма, а также добивается расширения присутствия в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Курило и главы Африканского командования ВС США генерала Майкла Лэнгли.

Отмечается, что Россия стремится к активному расширению своего плацдарма влияния в регионе. В Сирии находятся более 2,5 тыс. военных РФ.

"Это включает сохранение военной поддержки Сирии, что незаменимо для президента Сирии Башара Асада и влияет на соседние с ней страны", - сказал Курила.

Лэнгли объяснил, что Россия расширяет свои действия в Африке, в том числе по линии ЧВК "Вагнера". РФ игнорирует интересы Африки, отказывая в топливе и продовольствии для получения политического влияния, не в полной мере выполняет обязательства по поставке военной техники и безопасности, а также использует существующие противоречия для распространения влияния.