Глава МИД планирует новое турне по Африке: когда состоится

В МИД ведется работа над организацией второго африканского турне главы ведомства Дмитрия Кулебы. Оно запланировано на лето.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха в интервью "Укринформу".

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы второе африканское турне министра состоялось летом и охватило новые страны Африканского континента. В этом году исполняется 60 лет основания Африканского Союза, 25 мая отмечается День Африки, и мы хотели бы, чтобы Украина на высоком уровне присоединилась к этим мероприятиям", - заявил Субх.

Он подчеркнул, что работа продолжается, ведь подготовка визитов требует коммуникации, отправки официальных обращений и получения согласований.

"Мы также планируем и на этот раз пригласить в африканское турне украинский бизнес. В прошлом году к нему присоединились представители 12 отечественных компаний, которые в нынешних условиях смогли выехать за границу для участия в бизнес-форумах в каждой из стран, где находился министр. Хотелось бы, чтобы в этот раз их было не меньше", - рассказал Субх.

По его словам, также проводится работа над организацией конференции Украина-Африка.

"Сейчас мы определяемся по ее главным темам и постоянно общаемся по этому вопросу с Офисом президента и соответствующими министерствами", - сказал Субх.

Он подчеркнул, что цель МИД - через подобные саммиты и визиты построить мост для внедрения наших технологий на территории Африки.

"Поэтому саммит Украина-Африка для нас приоритетен. Мы хотим провести его в Киеве и будем приглашать глав государств всего Африканского континента. Мы понимаем имеющиеся вызовы и угрозы, в том числе и то, что Россия сделает все, чтобы сорвать это мероприятие. Поэтому мы заранее предусматриваем возможность онлайн-участия. Но наша цель - собрать лидеров всего Африканского континента, потому что нет в Африке страны, которой бы не затронула российско-украинская война", - подытожил Субх.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба 3 октября начал первое в истории украинской дипломатии турне главы ведомства по странам Африки, которое должно было продолжаться до 12 октября. Но он вынужденно прервал мероприятие 10 октября из-за массированного ракетного обстрела россиянами украинских городов.

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