Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС для Украины, сосредоточиться на экстренной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Вице-президент Еврокомиссии планирует обсудить с украинским руководством конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

Фото: вице-президент Еврокомиссии приехал в Киев (twitter.com/VDombrovskis)