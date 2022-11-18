RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (twitter.com/VDombrovskis)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет в столице Украины ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС для Украины, сосредоточиться на экстренной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Вице-президент Еврокомиссии планирует обсудить с украинским руководством конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

Фото: вице-президент Еврокомиссии приехал в Киев (twitter.com/VDombrovskis)

Напомним, парламент Швеции вчера согласовал для Украины новый пакет помощи стоимостью около 300 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияКиевВизит в Украину