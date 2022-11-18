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Віцепрезидент Єврокомісії прибув з візитом до Києва

Фото: віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (twitter.com/VDombrovskis)
Автор: Наталія Юрченко

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва з офіційним візитом. Він проведе у столиці України ряд зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter політика.

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - зазначив Домбровскіс.

Він додав, що у Києві зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Віцепрезидент Єврокомісії планує обговорили з українським керівництвом конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Фото: віцепрезидент Єврокомісії приїхав до Києва (twitter.com/VDombrovskis)

Нагадаємо, парламент Швеції вчора погодив для України новий пакет допомоги вартістю майже 300 млн доларів.

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