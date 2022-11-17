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Парламент Швеции согласовал новый пакет помощи Украине на 300 млн долларов

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Швеция, Четверг 17 ноября 2022 20:29
Парламент Швеции согласовал новый пакет помощи Украине на 300 млн долларов Фото: Швеция снова выделила на помощь Украине 300 млн долларов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Шведский парламент одобрил предложение финансового комитета и предоставил правительству полномочия передать Украине оборонную технику и снаряжение на сумму более 3 млрд шведских крон, или почти 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное веб-представительство парламента Sveriges Riksdag.

Речь идет о системах противовоздушной обороны, включая боеприпасы, а также бронированную технику, прицельные устройства, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты, палатки и маскировочные сетки.

"Это больший пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих партий, вместе взятых. Это самая большая работа, которую мы проделали, и мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Министр обороны Пол Йонсон подчеркнул, что новый пакет военной техники включает в себя необходимое для защиты Украины снаряжение, которое поможет украинцам выстоять перед натиском российских ракет в последние недели.

Недавно Министерство обороны Швеции после заседания Совета Европейского союза заявило, что в ближайшее время оно решит вопрос предоставления Украине новейшего оружия.

Напомним, Швеция уже передала Украине вооружение в пределах семи разных пакетов поддержки. В них входили бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и тренировки.

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