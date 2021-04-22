Віце-спікери сеймів Литви та Польщі засудили ескалацію з боку РФ на Донбасі

Віце-спікери сеймів Литви та Польщі Паулюс Саударгас та Малгожата Госєвська засудили збройну ескалацію з боку Росії на Донбасі. Вони підписали відповідну заяву.
"Руслан Стефанчук, пані Малгожата Госєвська та пан Паулюс Саударгас підписали заяву віце-спікерів Сейму Литовської республіки, Сейму республіки Польща, Верховної ради України, якою засуджується збройна ескалація проти України з боку Російської Федерації", - сказано у повідомленні.
Таким чином три держави спільно сказали "ні" зміні кордонів та "ні" агресії ворога.
Перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук також запросив польських і литовських колег долучатися до діяльності "Кримської платформи".
Нагадаємо, Стефанчук разом з парламентаріями Польщі та Литви 21 квітня здійснив робочу поїздку на Донбас.
Як писало РБК-Україна, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.