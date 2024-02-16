Вице-президент США: провал с оказанием помощи Украине - это подарок Путину

Соединенные Штаты Америки делают подарок российскому диктатору Владимиру Путину, когда Конгресс уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов.

Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Провал с оказанием Украине помощи - это подарок Путину", - подчеркнула Харрис.

По ее словам, если США повернутся к Украине спиной и бросят своих союзников по НАТО, то это поощрит "делать больше" не только Путина.

"История нам напоминает, если мы стоим в стороне, когда агрессор нападает на соседа и нет наказания, то он будет продолжать. А в случае с Путиным вся Европа будет под угрозой. Если мы не покажем Путину, что последствия будут значительными, весь мир будет под угрозой", - добавила вице-президент.

Также, как отметила Харрис, без суровых последствий для России другие авторитарные страны по всему миру "будут поощрены". Они смотрят и делают уроки.

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только.

Такая ситуация связана с разногласием между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должна одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить такую инициативу на рассмотрение, поскольку он против помощи Украине без привязки к защите границ.