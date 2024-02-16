Віцепрезидент США: провал з наданням допомоги Україні - це подарунок Путіну

Сполучені Штати Америки роблять подарунок російському диктатору Володимиру Путіну, коли Конгрес уже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів.

Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявила віцепрезидент США Камала Харріс, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Провал з наданням Україні допомоги - це подарунок Путіну", - наголосила Харріс.

За її словами, якщо США повернуться до України спиною та кинуть своїх союзників по НАТО, то це заохотить "робити більше" не лише Путіна.

"Історія нам нагадує, якщо ми стоїмо осторонь, коли агресор нападає на сусіда і немає покарання, то він продовжуватиме. А у випадку з Путіним вся Європа буде під загрозою. Якщо ми не покажемо Путіну, що наслідки будуть значними, весь світ буде під загрозою", - додала віцепрезидент.

Також, як зазначила Харріс, без суворих наслідків для Росії інші авторитарні країни по всьому світу "будуть заохочені". Вони дивляться та роблять уроки.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї і не лише.

Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроект з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити таку ініціативу на розгляд, оскільки він проти допомоги Україні без прив'язки до захисту кордонів.