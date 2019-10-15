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Турецьке місто обстріляли з Сирії, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 17:47
Турецьке місто обстріляли з Сирії, є загиблі
Фото: результати обстрілу турецького міста (Anadolu)

У результаті обстрілу загинули двоє цивільних, ще 12 отримали поранення

Турецьку прикордонну провінцію Мардін обстріляли з території Сирії. Про це з посиланням на Офіс її губернатора передає Anadolu.

Повідомляється, що в результаті мінометного удару по селищам Таслики і Отлюк загинули двоє цивільних, ще 12 отримали поранення. Зараз поранені отримують медичну допомогу в місцевих лікарнях.

Відповідальність за обстріл турецька влада поклала на загони сирійських курдів, проти яких Анкара почала військову операцію, називаючи їх "терористами".

Нагадаємо, 9 жовтня Ердоган оголосив про проведення на півночі Сирії військової спецоперації, яка почалася з авіаударів по позиціях курдських формувань.

РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і закликав його до негайного припинення вогню в Сирії.

У телефонній розмові з турецьким президентом Трамп отримав "тверде зобов'язання", що Анкара не буде нападати на сирійське місто Кобани, де проживає значна кількість курдів.

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