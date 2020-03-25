У віце-прем'єра Іспанії виявили коронавірус

El Independiente.

Повідомляється, що вона здала два тесту на коронавірус. Перший виявився негативний, а другий - позитивним. Однак після медичного обстеження всі ж виявилося, що Кальво інфікована.

Нагадаємо, кількість летальних випадків від коронавіруса в Іспанії перевищила смертність від інфекції в Китаї. За останню добу в Іспанії померло ще 738 осіб, збільшивши загальне число смертей від коронавірусу до 3434 осіб.

Крім того, Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу. Напередодні в Іспанії був зафіксований стрибок смертей і нових заражень. Так, протягом 23-24 березня коронавірус зафіксували у понад 6 тисяч іспанців, а від вірусу померли 514 людини.

Додамо, що коронавірусом заразилися понад 5,4 тис. іспанських лікарів.