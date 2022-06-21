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Віце-прем'єр Польщі Качинський пішов у відставку

Фото: віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр-міністр Польщі і глава правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку. Він також залишив посаду голови Комітету з національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

"В даний час я більше не працюю в уряді. Я вже подав заяву про звільнення на ім'я прем'єр-міністра, і воно було прийнято. Наскільки я знаю, президент також підписав його", - заявив він.

За його словами, наступником на посаді віце-прем'єра стане Маріуш Блащак.

Нагадаємо, раніше Качинський заявляв, що Угорщина перешкоджає введенню санкцій проти Росії, але "тонше" цим іноді займаються Франція, Німеччина і Нідерланди.

Крім того, він говорив, що рішення Німеччини істотно зміцнити свій військовий потенціал може бути направлено не тільки проти Росії, але і Польщі.

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ПольшаЯрослав Качиньский