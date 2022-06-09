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Три країни. Качинський сказав, хто грає проти санкцій щодо РФ "тонкіше" Угорщини

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Варшава, Четвер 09 червня 2022 10:17
Три країни. Качинський сказав, хто грає проти санкцій щодо РФ "тонкіше" Угорщини Фото: віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Однією з країн, яка безумовно перешкоджає введенню санкцій проти Росії є Угорщина. Але "тонкіше" цим іноді займаються Франція, Німеччина та Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра Польщі Ярослава Качинського в ефірі TVP Info.

"Угорщина фактично блокує (санкції - ред.) з Угорщиною є дуже серйозна проблема, яку я не маю наміру недооцінювати. А коли йдеться про більш тонку гру, але схожого змісту - це насамперед Франція, Німеччина, а іноді Нідерланди", - сказав Качинський.

Також він припустив, що "швидше за все, ця війна затягнеться надовго", і росіяни намагатимуться досягти хоча б часткового "успіху".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда звинуватив частину німецького бізнесу, який продовжує працювати з РФ, у байдужості до війни в Україні.

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