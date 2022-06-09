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Не тільки РФ. Качинський допустив, що Німеччина може озброюватися проти Польщі

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Сохачев, Четвер 09 червня 2022 15:06
Не тільки РФ. Качинський допустив, що Німеччина може озброюватися проти Польщі Фото: віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Рішення Німеччини суттєво зміцнити свій військовий потенціал може бути спрямоване не лише проти Росії. Це може стосуватися і Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії влади Польщі "Право і справедливість" (PiS) Ярослава Качинського, цитує dorzeczy.pl.

"Ми повинні бути сильними у військовому плані. У всякому разі, коли ми сказали, що будемо серйозно озброюватися, німці одразу оголосили, що теж будуть це робити. Тож цей механізм вже запущений. Чи хоче Німеччина озброїтися проти Росії чи проти нас, я не знаю, але принаймні вона озброюється", - припускає Качинський.

Варто зазначити, зовсім нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що спецфонд для Бундесверу в розмірі 100 млрд євро істотно зміцнить військовий потенціал країни та пообіцяв, що армія в його країні невдовзі буде найбільшою в Європі серед країн НАТО.

В той час Німеччина продовжує блокувати поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

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