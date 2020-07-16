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Віце-прем'єр з ОПК розповів про плани з реформування "Укроборонпрому"

Київ, Четвер 16 липня 2020 19:30
Віце-прем'єр з ОПК розповів про плани з реформування "Укроборонпрому"
Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Уруський пропонує створити державну холдингову компанію

Державний концерн "Укроборонпром" не може існувати у сьогоднішньому вигляді, тому потребує трансформації та розформування. Багато підприємств, що входять до концерну, втратили будь-який зв'язок з оборонною промисловістю.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань обороно-промислового комплексу Олег Уруський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як розповів Уруський, він планує передати частину підприємств "Укроборонпрому" до Фонду державного майна для подальшої приватизації, а на основі решти підприємств створити холдингову компанію, яка стане "основою українського ОПК".

"У 2014 році я пропонував перейти до системи холдингів за напрямками. Їх може бути 7 чи 8. А трансформація концерну повинна відбутися в державну холдингову компанію, яка буде керуючою холдинговою компанією та управляти рештою холдингів", - пояснив він.

Нагадаємо, Уруського призначили віце-прем'єром з питань ОПК на сьогоднішньому засіданні Верховної ради. Призначення Уруського підтримали 250 народних депутатів. Раніше Уруський був головою Державного космічного агентства, а також перебував на посаді заступника гендиректора "Укроборонпрому".

Додамо, раніше держконцерн "Укроборонпром" планували ліквідувати та створити декілька галузевих корпорацій.

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