Віце-прем'єр Чехії звільнив чиновника через інформацію про вибухи і "Супутник V"

Перший віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек виключив голову (гетьмана) Пардубицького краю Мартіна Нетолицького з наглядової ради "Чеської пошти", це сталося після заяв про вибухи на складах і російську вакцину "Супутник V".

Раніше у виданні Seznam Zprávy повідомлялося, що Гамачек планував поїхати в Москву, щоб отримати велику кількість доз вакцини "Супутник V" і право провести зустріч президентів США і РФ в Празі нібито в обмін на замовчування скандалу про вибух у Врбетиці в 2014 році. Нетолицький частково підтвердив чеським ЗМІ цю інформацію.

Видання повідомляє, що Гамачек вважав за краще залишити цю посаду члену Громадянської демократичної партії( ГДП), голові Асоціації регіонів Мартіну Кубі. Самому Нетолицькому ніхто не повідомив про звільнення особисто.

"У п'ятницю вранці голова Асоціації регіонів Мартін Куба подзвонив мені І сказав, що в четвер ввечері заступник прем'єр-міністра Гамачек подзвонив йому і сказав, що має відбутися перепризначення. Я зв'язався з паном Гамачеком, він не взяв трубку і не відповів. Я написав йому через соціальні мережі, подякував йому за співпрацю і побажав йому успіхів. Він мені не відповів, але по Viber помітив, що він це читав", - розповів він.