Кулеба про оборонну допомогу від Німеччини: знайшли точки дотику

"Що стосується постачання зброї (Україні - ред.). Ми про це говорили. Але скажу дипломатично, ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, але і про те, що Німеччина може зробити і що має намір зробити для підтримки України у сфері оборони і безпеки", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що у нього відбулася відверта розмова з главою МЗС Німеччини. За його словами, у питанні постачання озброєнь в України "відмінні позиції".



"Але наше завдання не в тому, щоб сваритися, а в тому, щоб знайти точки дотику та рішення. І сьогодні ми знайшли ці точки та проєкт рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду", - резюмував Кулеба.