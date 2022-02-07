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Кулеба про оборонну допомогу від Німеччини: знайшли точки дотику

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 18:05
Кулеба про оборонну допомогу від Німеччини: знайшли точки дотику Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Андрєєв

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Німеччина знайшли точки дотику в питанні постачання озброєнь. Глава МЗС зазначив, що наступний крок має зробити німецький уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в ході пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Що стосується постачання зброї (Україні - ред.). Ми про це говорили. Але скажу дипломатично, ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, але і про те, що Німеччина може зробити і що має намір зробити для підтримки України у сфері оборони і безпеки", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що у нього відбулася відверта розмова з главою МЗС Німеччини. За його словами, у питанні постачання озброєнь в України "відмінні позиції".

"Але наше завдання не в тому, щоб сваритися, а в тому, щоб знайти точки дотику та рішення. І сьогодні ми знайшли ці точки та проєкт рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт вкотре повторила відмову постачати зброю Україні.

Зазначимо, посольство України в Німеччині надіслало офіційного листа німецькому уряду Німеччини з проханням надати оборонне озброєння.

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Германия Дмитро Кулеба
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