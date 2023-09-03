Вице-чемпион Украины потерял очки против дебютанта УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Днепр-1" – ЛНЗ – 0:0

С первых минут "спортклубовцы" пытались очертить желание играть первым номером. Но до опасных возможностей дело дошло только в середине тайма. На 19-й минуте Горин забросил в штрафную на Гуцуляка, а тот после приема пробил рядом со штангой.

Впоследствии "Днепр-1" получил возможность забить со стандарта. Это Танчик заработал на себе фол метров в 25-ти от ворот черкащан. Впрочем, Пихаленок пробил со штрафного выше ворот.

На старте второй половины номинальные хозяева упустили еще несколько возможностей. Сначала Сарапий пробил головой после флангового навеса – сэйв Пенькова. Далее кипер ЛНЗ ногой парировал мяч после выстрела Горина из пределов штрафной. Затем Гуцуляк отправил мяч над перекладиной, а с ударом Когута с разворота справился вратарь.

Но время шло, а мяч упорно не шел в ворота гостей. Постепенно на поле наступило затишье. Финальную попытку дожать ЛНЗ "Днепр-1" предпринял под занавес встречи. Но и в этот раз с мощным ударом Горина справился Пеньков – 0:0 в итоге.

Нулевая ничья оставила обе команды в нижней половине турнирной таблицы. "Днепр-1" набрал 5 очков и идет на 13-й строчке. Тем временем в активе ЛНЗ 4 пункта и предпоследнее место в лиге.