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Віце-чемпіон України втратив очки проти дебютанта УПЛ

Ужгород, Неділя 03 вересня 2023 14:55
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Віце-чемпіон України втратив очки проти дебютанта УПЛ Фото: "Спортклубівці" не дотиснули черкащан (
Автор: Антон Федорців

"Дніпро-1" на власному полі зіграв унічию з черкаським ЛНЗ у 6-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Дніпро-1" – ЛНЗ – 0:0

Із перших хвилин "спортклубівці" намагалися окреслити бажання грати першим номером. Та до небезпечних нагод справа дійшла лише в середині тайму. На 19-й хвилині Горін закинув у штрафний на Гуцуляка, а той після прийому пробив поруч зі стійкою.

Згодом "Дніпро-1" отримав можливість забити зі стандарту. Це Танчик заробив на собі фол метрів за 25 від воріт черкащан. Утім, Піхальонок пробив зі штрафного вище воріт.

На старті другої половини номінальні господарі змарнували ще кілька нагод. Спершу Сарапій пробив головою після флангового навісу – сейв Пенькова. Далі ж кіпер ЛНЗ ногою парирував м'яч після пострілу Горіна з меж штрафного. Потім Гуцуляк відправив м'яч над поперечиною, а з ударом Когута з розвороту впорався воротар.

Та час ішов, а м'яч уперто не йшов у ворота гостей. Поступово на полі настало затишшя. Фінальну спробу дотиснути ЛНЗ "Дніпро-1" розпочав під завісу зустрічі. Але й цього разу з потужним ударом Горіна впорався Пеньков – 0:0 у підсумку.

Нульова нічия залишила обидві команди в нижній половині турнірної таблиці. "Дніпро-1" набрав 5 очок та йде на 13-й сходинці. Тим часом в активі ЛНЗ 4 пункти та передостаннє місце в лізі.

До слова, раніше "Шахтар" розгромом "Миная" зберіг лідерство в Прем'єр-лізі.

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