"Шахтер" разгромил "Минай" и остался лидером Премьер-лиги
Донецкий "Шахтер" на выезде уверенно обыграл закарпатский "Минай" в 6-м туре чемпионата Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 6-й тур
"Минай" – "Шахтер" – 1:4
Голы: Гуничев, 72 – Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, Вьюнник, 78
"Горняки" захватили инициативу с первых минут. Ближе к экватору тайма начали появляться и возможности забить: Сикан головой пробил выше ворот, а с выстрелом Назарины из-под защитника справился Бандура. Впоследствии кипер хозяев еще и потянул удар Зубкова в девятку.
Повел в счете "Шахтер" перед перерывом. Чемпион Украины воспользовался стандартом. Зубков подал с правого фланга, а защитники не смогли вынести мяч подальше из собственного штрафного. Сферу подхватил Матвиенко и с отскока отправил мяч в сетку – 0:1.
Весело стало во второй половине. Сначала Назарина из полукруга штрафной пробил над перекладиной, а закарпатец Твердохлеб в ответ упустил шанс забить головой. А на 60-й минуте гости закрепили собственное преимущество, когда Кащук замкнул фланговый прострел Вьюнник.
Через шесть минут "горняки" довели счет до разгромного. В быстрой контратаке "Шахтера" Судаков сыграл в стенку с тем же Вьюнником и низом отправил мяч в дальний угол. Еще через шесть оборотов стрелки "Минай" ответил своим голом – Гуничев из пределов штрафной переправил мяч в сетку.
Впрочем, последнее слово во встрече было за чемпионом. Это Вьюнник к двум ассистам добавил еще и гол. Кащук с левого фланга подал на Келси, но удар венесуэльца головой парировал Бандура. Автор гола добил мяч в пустые ворота – 1:4 в итоге.
Благодаря победе "Шахтер" уйдет на международную паузу на первой строчке УПЛ. "Горняки" набрали 14 очков и на четыре пункта опережают львовский "Рух". В свою очередь "Минай" остался на дне турнирной таблицы.
К слову, ранее "Шахтер" получил соперников в группе H Лиги чемпионов.
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