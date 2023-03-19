Не выдерживают давление. Оккупанты совершают самоубийство на фронте (перехват)
Российские оккупанты начинают совершать самоубийство, так как не выдерживают морально-психологического давления на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Один из россиян в перехваченном телефонном разговоре рассказал, что его товарищ застрелил себя. По его словам, погибший вернулся из наряда, взял автомат и попал себе в голову.
При этом командир погибшего, для того чтобы его родные получили выплату в 5 миллионов рублей, записал его смерть как гибель в бою. Однако собеседница оккупанта пожаловалась, что его товарищ, застрелив себя, не подумал о собственной семье.
Напомним, что военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.
Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.
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