Не выдерживают давление. Оккупанты совершают самоубийство на фронте (перехват)

Российские оккупанты начинают совершать самоубийство, так как не выдерживают морально-психологического давления на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Один из россиян в перехваченном телефонном разговоре рассказал, что его товарищ застрелил себя. По его словам, погибший вернулся из наряда, взял автомат и попал себе в голову. При этом командир погибшего, для того чтобы его родные получили выплату в 5 миллионов рублей, записал его смерть как гибель в бою. Однако собеседница оккупанта пожаловалась, что его товарищ, застрелив себя, не подумал о собственной семье.