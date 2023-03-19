Не витримують натиск. Окупанти чинять самогубство на фронті (перехоплення)

Російські окупанти починають вчиняти самогубтва, так як не витримують морально-психологічного тиску на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Один з росіян, у перехопленій телефонній розмові, розповів, що його товариш застрелив себе. За його словами, загиблий повернувся з наряду, взяв автомат та поцілив собі у голову. При цьому командир загиблого, для того, аби його рідні отримали виплату в 5 мільйонів рублів, записав його смерть як загибель в бою. Однак співрозмовниця окупанта поскаржилась, що його товариш застреливши себе, не подумав про власну родину.