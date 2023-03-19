Не витримують натиск. Окупанти чинять самогубство на фронті (перехоплення)
Російські окупанти починають вчиняти самогубтва, так як не витримують морально-психологічного тиску на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Один з росіян, у перехопленій телефонній розмові, розповів, що його товариш застрелив себе. За його словами, загиблий повернувся з наряду, взяв автомат та поцілив собі у голову.
При цьому командир загиблого, для того, аби його рідні отримали виплату в 5 мільйонів рублів, записав його смерть як загибель в бою. Однак співрозмовниця окупанта поскаржилась, що його товариш застреливши себе, не подумав про власну родину.
Нагадаємо, що військовий РФ розповів, що він розстріляв неозброєних бійців ЗСУ та зафільмував це на відео.
Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на своє керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів.
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