В Раді озвучили план "Б" на випадок проблем з газом цієї зими 

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Планується використання електроопалення

В Верховній раді заявли, що мають план "Б" на випадок проблем з газом під час опалювального сезону 2019/2020. Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у випадку проблем із опаленням газом плануюють використовувати електроопалення.

"Ми маємо тривалу сильну переговорну позицію по всіх енергетичних питаннях. В тому числі і по транзиту газу. Якщо в нас раптом будуть якісь проблеми з газом цієї зими, ми можемо переходити на електроопалення, ми можемо використовувати більше електроопалення. Тобто в нас є запасні варіанти, в нас є план "Б", - заявив Герус.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель заявляв, що без контракту на транзит газу газотранспортна система (ГТС) України може зіткнутися з проблемами протягом лютого та березня.

РБК-Україна писало, що на сьогоднішній день існує 100%-й ризик припинення транспортування газу з Росії з 1 січня 2020 року. За словами Оржеля, запаси газу на рівні 21,5 млрд кубометрів дозволяють "повноцінно вийти з опалювального сезону і забезпечити постачання в ревесному режимі кожного українця".