ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Газпром" назвав дуже високими запропоновані Україною тарифи на транзит

Новини » Політика     04.12.2019 - 17:10
"Газпром" назвав дуже високими запропоновані Україною тарифи на транзит
Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

За словами Міллера, Україна закладає дуже високі тарифи у новий договір

Україна пропонує "дуже високі" тарифи на транзит газу в новому контракті, набагато вищі, ніж діючі. Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Міллер зазначив, що "Газпром" перебуває в постійному контакті з ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", а консультації проходять у Відні. За його словами, питань, які обговорюються в рамках транзиту газу, досить багато.

"У тому числі, це питання, які стосуються матриці тарифів. Це дуже-дуже високі тарифи, серйозно, значно вищі за діючий тарифу, за яким ми зараз транзитуємо газ через територію України", - зазначив Міллер.

Відзначимо, раніше президент Росії Володимир Путін відкинув умови України для транзиту газу. У той же час він висловив надію, що сторони зможуть погодити позиції.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що мають план "Б" на випадок проблем з газом під час опалювального сезону 2019/2020, які можуть виникнути при відсутності транзиту російського газу. Зокрема, мова йде про можливе переведення опалювальних систем на електроенергію.

"Газпром" і Угорщина обговорили нову газову угоду
Новини України Олексій МіллєрГазпромтранзит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся