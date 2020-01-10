Вітренко розповів, скільки коштів "Нафтогаз" отримає від української ГТС

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, скільки коштів компанія може отримати від української газотранспортної системи (ГТС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ліга.Бізнес".

За словами Вітренка, впродовж 10 років український "Нафтогаз" може отримати від компанії "Магістральні газопроводи України" більше 180 млрд гривень. Він пояснив, що оператор буде віддавати "Нафтогазу" частину свого прибутку.

"Принцип дуже простий: оператор буде віддавати нам частину свого прибутку. Він буде покривати всі свої витрати і робити всі необхідні капіталовкладення, а те, що буде залишатися - розподіляється і частина від цієї суми піде нам. За ГТС "Нафтогаз" може отримати більше 180 млрд грн. Цю суму можуть виплатити за десять років", - заявив Вітренко.

Крім того, виконавчий директор "Нафтогазу" зазначив, що доля української ГТС після завершення контракту на транзит російського газу буде залежати від ряду факторів, зокрема, від попиту на ринку.

"Це буде залежати від багатьох факторів, наприклад, від попиту на тому ж європейському ринку і від будівництва альтернативних газопроводів", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що від контракту на транзит газу з "Газпромом" за 5 років Україна отримає близько 150 млрд гривень. Після підписання контракту економіка України крім прямих надходжень отримає багато переваг.