Вітренко розповів про проблеми зі стягненням боргів з "Газпрому"

Суди країн Європейського союзу демонструють різну готовність до розгляду справ щодо примусового стягнення боргів російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітража. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Радіо НВ".

За словами Вітренко, в деяких країна виникають проблеми з розглядом справ щодо стягнення з "Газпрому" 3 млрд доларів боргів за рішенням арбітражу. Він зазначив, що труднощі пов'язані з політичною кон'юнктурою.

"У Німеччині ми не можемо, до речі, приступити до примусового стягнення. І в Польщі у нас проблеми, в Молдові у нас проблеми", - розповів він.

Вітренко зазначив, що в деяких європейських країнах стягувати борги з "Газпрому" легше, а в деяких "дипломатично складніше".

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідоми, що російський "Газпром" розглядає можливість виплати 3 млрд боргу перед Україною поставками газу. Про таку можливість заявляв міністр енергетики РФ Олександр Новак на двохсторонніх переговорах.

Крім того, Вітренко розкрив деталі переговорів з російською стороною у Відні. Вітренко розповів, що Україна готова отримати від "Газпрому" газ в залік боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу на 3 млрд доларів. Також "Нафтогаз" готовий купити газ за контрактом 2009 року в обсязі 9 млрд кубометрів, який не поставила Росія.