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Вітренко: "Газпром" розглядає можливість виплати 3 млрд доларів газом

Новини » Політика     29.11.2019 - 19:37
Вітренко: "Газпром" розглядає можливість виплати 3 млрд доларів газом
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Поставки газу на цю суму покриють кілька років імпорту України

Російська компанія "Газпром" розглядає можливість погашення 3 млрд доларів боргу перед "Нафтогазом України" поставками газу. Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

За його словами, міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак на двосторонніх переговорах визнав той факт, що "Газпром" розглядає можливість виплати 3 млрд доларів газом.

"Ми з публічних заяв бачимо певний прогрес... Мова йде про газ на 3 млрд доларів. Це дуже багато газу, це роки імпорту", - додав Вітренко.

За його словами, винесене напередодні зустрічі у Відні, 27 листопада, Апеляційним судом округу Свеа (Швеція) рішення по скарзі "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу однозначно посилило позиції України в переговорах.

Нагадаємо, раніше Вітренко розкрив деталі переговорів з росіянами у Відні. За його словами, українська сторона готова отримати від "Газпрому" газ в залік боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу на 3 млрд доларів. Крім того, "Нафтогаз" готовий купити газ за контрактом 2009 року в обсязі 9 млрд кубометрів, який не поставила російська сторона.

Раніше також стало відомо, що Росія і Україна продовжать двосторонні газові переговори на початку грудня. При цьому очікується, що в наступному місяці сторони досягнуть угоди про новий контракт на транзит.

"Нафтогаз" пояснив перенесення тристоронніх переговорів щодо газу
Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
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