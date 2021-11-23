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США введуть нові санкції проти Росії через "Північний потік-2"

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США, Вівторок 23 листопада 2021 00:20
США введуть нові санкції проти Росії через "Північний потік-2" Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США готуються ввести новий пакет санкцій щодо російського проекту "Північний потік-2". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

За словами Блінкена, адміністрація президента США прагне чинити більший тиск на Росію. На цей раз санкції торкнутися компанії, пов'язаної з Росією і двох судів.

"Білий дім має намір ввести санкції щодо компанії, що бере участь в реалізації проекту газопроводу "Північний потік - 2" Transadria Ltd та двох суден, пов'язаних з цим проектом", - заявив Блінкен.

Він уточнив, що в рамках введених обмежень судно "Марлін", що належить Transadria Ltd, буде позначене як власність, що підлягає блокуванню. Назва другого судна, що потрапило в "чорний список", Блінкен відомства не уточнив.

Нагадавши,

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Північний потік-2 Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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