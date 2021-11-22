ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Залежність Німеччини від Росії виросте після запуску "Північного потоку-2", - Кислиця

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 22 листопада 2021 22:27
Залежність Німеччини від Росії виросте після запуску "Північного потоку-2", - Кислиця Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (ukraineun.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Після запуску "Північного потоку-2" посилиться залежність Німеччини від російського газу. Росія продовжує зберігати на європейському енергетичному ринку тверді позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Постпред нагадав, що Росія у 2014 році окупувала Крим, зробивши найбільший з часів Другої світової війни Територіальне захоплення в Європі.

"Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід "Північний потік-2" зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу", - додав Кислиця.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" повинен бути підпорядкований духу і букві третього енергетичного пакета ЄС.

Відзначимо, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Германия Північний потік-2
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ