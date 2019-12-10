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Гончарук не виключає нову "газову війну" з Росією

Новини » Політика     10.12.2019 - 11:49
Гончарук не виключає нову "газову війну" з Росією
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр вважає, що переговори про транзит можуть проходити на тлі "газової війни"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на тлі нової "газової війни". Про це він повідомив в Facebook за підсумками вчорашньої нормандської зустрічі в Парижі.

Гончарук зазначив, що Україна домоглася виведення питань транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі.

"Не домовилися про контракт, але цього і не повинно було відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо просто, можливо - з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а Північний потік-2 не добудований", - підкреслив він.

Прем'єр додав, що Україні потрібен довгостроковий контракт, борги списані не будуть, а російська сторона може погасити їх прямими поставками газу.

Гончарук не виключає нову &quot;газову війну&quot; з Росією

Нагадаємо, вчора після нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність підписати транзитний контракт з Росією стала більшою.

"Я впевнений, що у нас більше шансів його підписати з кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники ... Тут вже я бачу, що вже не йдеться про контракт на один рік", - сказав Зеленський.

Крім того, виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко наголосив, що сторони в Парижі домовилися далі домовлятися про транзит газу.

У "Нафтогазі" розповіли деталі газових переговорів Зеленського і Путіна
Новини України газтранзитОлексій Гончарук
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