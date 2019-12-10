Зеленский про транзит газу: вірогідність підписати контракт з РФ стала більше

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський наголосив, що мова вже не йде про контракт на один рік

Вірогідність підписати контракт на транзит газу з Росією на кілька років після двосторонньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним стала більше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Парижі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після двосторонньої зустрічі з Путіним в Україні відтепер більше шансів підписати контракт, який буде вигідний Україні. Він наголосив, що мова вже не йде про контракт на один рік.

"Ми дійсно витратили дуже багато часу зустрічі тет-а-тет саме на це питання. Я запрошував і керівництво НАК "Нафтогаз", був Вітренко, і міністр енергетики Оржель...Ми спілкувались. Ми дуже довго говорили про це питання...Я впевнений, що в нас більше шансів його підписати за кращими умовами ніж до цього обговорювали наші представники... Тут вже я бачу, що вже не говориться про контракт на один рік. Всі зняли це з обговорення. Тобто на скільки-то років. Я наполягав на 10 роках. Тобто складно, коли одна сторона наполягає на 1 році, а ми наполягаємо на 10-ти. Я думаю, що ми знайдемо щось посередині" - заявив Зеленський.

Зеленський додав, що обговорював з Путіним і питання арбітражу.

"Ми обговорювали (з Путіними - ред.) питання арбітражу. З приводу повернення коштів. Мені здається ми впринципі зняли питання з приводу 3 мільярдів. які ми виграли. Наша позиція проста. Ми готові взяти газом, це компроміс, на який ми готові йти, нам потрібно - "вай нот", - Заленський.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбулася зустріч "нормандської четвірки" за участю президентів України, РФ, Франції і канцлера Німеччини. В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.

Говорячи про результати переговорів з Путіним щодо газу, Зеленський зазначив, що питання транзиту розблоковано, а деталі угоди будуть обговорюватися на рівні радників.