Вітренко розповів про домовленості з групою "Приват" по "Укрнафті"

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Група "Приват" добровільно відмовилася від свого права призначати голову правління

Змінами до акціонерної угоди між "Нафтогазом" і групою "Приват" по "Укрнафті" передбачено, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов добровільно відмовляються від свого права пропонувати голову правління компанії. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" і голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Вітренко наголосив, що "Нафтогаз" намагався повернути собі право пропонувати кандидатуру голови правління компанії через Лондонський міжнародний арбітражний суд. "Але ми програли по цьому пункту", - сказав він.

"Суд визнав, що "Нафтогаз" по англійському праву добровільно погодився з тим, що не буде пропонувати і призначати свою кандидатуру на посаду СЕО "Укрнафти" і буде голосувати за того голову правління, якого запропонує інша сторона - сторона міноритарних акціонерів, яку ви називаєте "Приватом", - сказав Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу" пояснив, що шляхом переговорів НАК домовився з міноритарними акціонерами про те, що "вони відмовляються від цього права добровільно в обмін на те, що ми робимо наглядову раду, де більшість незалежних директорів".

"При цьому незалежних директорів всього шість. Трьох пропонуємо ми, трьох пропонують вони, а з залежних директорів або залежних членів наглядової ради у нас буде три, у них два. В обмін на це міноритарії добровільно відмовилися від свого права, як ви розумієте дуже цінного, фактично призначати СЕО", - заявив Вітренко.

Він додав, що цей добровільна відмова міноритаріїв зафіксована у змінах до акціонерної угоди, які підписані в березні цього року.

Вітренко розповів, що новий голова правління "Укрнафти" буде відібраний на конкурсі. "Зараз відбирається радник, міжнародна компанія, яка буде проводити конкурс. Потім буде великий чесний конкурс, на якому будуть розглядатися різні кандидатури", - сказав він.

Нагадаємо, на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" призвели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку із зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження діючого голови правління Марка Роллінса з 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, чинний заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово буде виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.