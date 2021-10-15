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Вітренко: Путін нервує через "Північний потік-2", добові обсяги транзиту впали вдвічі

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 23:38
Вітренко: Путін нервує через "Північний потік-2", добові обсяги транзиту впали вдвічі Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Анна Полисученко

Президент РФ Володимир Путін нервує через те, що "Північний потік-2" досі не запущено. Це помітно по тому, що транзит газу через Україну зменшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Минулого року було заброньовано для транзиту 65 млрд (кубометрів газу - ред.), а цього року 40. Це більш ніж в півтора рази менше. А якщо ми подивимося на добові обсяги транзиту, то ми побачимо, що вони впали у два рази. Було на початку року 182 млн (кубометрів газу - ред.) на добу, а зараз менше ста, приблизно 80", - заявив він.

Також, за словами Вітренка, "Путін нервує, бо він розуміє, що цей шантаж, який він запустив по Європі, не працює, і йому не вдається запустити "Північний потік-2", поки він побудований. Саме через те, що ми доводимо всім, що Путін використовує газ як зброю".

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Олексій Данілов, Андрій Ілларіонов, Максим Немчинов та інші експерти розповідають українцям, як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю, чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках цієї зими. Також глядачам скажуть, проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними.


У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.


Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".


Експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації і розповіла, кому не можна робити щеплення.


А ще українці висловилися на тему того, чи повинен Зеленський після скандалу з офшорами пояснити все народу.


У тому ж випуску Давид Арахамія прокоментував, що "слуги" вирішували у Трускавці, кого ще замінять та чи відчувають вже внутрішній рух у фракції.

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Юрій Вітренко
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