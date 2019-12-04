Вітренко позитивно оцінив засідання суду в Амстердамі проти "Газпрому"

У Амстердамі сьогодні, 4 грудня, відбулося засідання суду щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з "Газпрому" 2,6 млрд доларів на користь "Нафтогазу". Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, за цим рішенням "Газпром" наразі має сплатити українській компанії близько 3 млрд доларів.

"Наша оцінка - слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів "Газпрому", які ми до цього успішно заарештували", - написав він.

Вітренко повідомив, що суд визначив очікувану дату винесення рішення - 25 лютого 2020 року.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявляв, що в Нідерландах арештоване майно "Газпрому" на 5 млрд доларів. У "Нафтогазі" планують розпочати реалізацію цих активів навесні 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Зараз борг зріс до 3 млрд доларів.