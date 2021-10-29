Росія не створювала газову кризу, але могла допомогти Європі, - Держдеп

Російська Федерація не створювала газову кризу в Європі. Але могла б вжити заходів, щоб пом'якшити його наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого радника Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амоса Хохштайна в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

"Давайте говорити начистоту, Росія не створювала газову кризу в Європі... Але немає сумніву, що Росія не зробила того, що могла, для пом'якшення його наслідків", - зазначив він.

Хохштайн також привітав рішення Росії збільшити поставки газу в сховища в Європі.