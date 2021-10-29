ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Росія не створювала газову кризу, але могла допомогти Європі, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:09
Росія не створювала газову кризу, але могла допомогти Європі, - Держдеп Фото: старший радник Держдепу з енергетичної безпеки Амос Хохштайн (flickr com)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація не створювала газову кризу в Європі. Але могла б вжити заходів, щоб пом'якшити його наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого радника Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амоса Хохштайна в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

"Давайте говорити начистоту, Росія не створювала газову кризу в Європі... Але немає сумніву, що Росія не зробила того, що могла, для пом'якшення його наслідків", - зазначив він.

Хохштайн також привітав рішення Росії збільшити поставки газу в сховища в Європі.

Нагадаємо, раніше видання Axios писало, що президент Росії Володимир Путін має намір використати європейську газову кризу у своїх цілях і підштовхує країни Євросоюзу до підписання довгострокових контрактів, які дозволять їм покладатися на російський газ на тлі загального курсу на "зелену енергетику".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Державний департамент США Газ
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами