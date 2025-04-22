Уиткофф снова едет к Путину: в Кремле назвали сроки

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может уже на этой неделе посетить Москву.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Ждем (Уиткоффа - ред.)", - сказал Ушаков, комментируя возможный визит спецпредставителя президента США на этой неделе.
Помощник российского диктатора не уточнил дату визита и не рассказал, может ли глава Кремля Владимир Путин встретиться с Уиткоффом.
Напомним, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку уже три раза посещал Москву. Во время каждого из визитов он встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.
На таких встречах обсуждались перспективы завершения войны России против Украины.
При этом уже завтра, 23 апреля, американские чиновники встретятся с украинскими, британскими и французскими, чтобы обсудить возможность завершения войны РФ против Украины.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, главной задачей украинской делегации является безусловное прекращение огня с Россией. По его словам, перемирие станет первым шагом на пути к миру.
Детальнее об американских планах по завершению войны - в материале РБК-Украина.
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