Уиткофф заявил, что встретится с Путиным 22 января

"Ну, смотрите, мы должны встретиться с ним (Путиным, - ред.) в четверг", - подчеркнул Уиткофф.

Он подчеркнул, что именно россияне просят об этой встрече, и отметил, что "это важное заявление с их стороны".

"Все хотят заключить мирное соглашение", - подчеркнул Уиткофф, и добавил, что отправится завтра в Москву с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил росСМИ, что Путин планирует завтра встречу с Уиткоффом.

Что предшествовало

На прошлой неделе, 16 января, Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в новом визите спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его. Тогда он сказал, что дата визита не была определена.

Песков также отметил, что для установления мира в Украине необходимы "совместные усилия на встречных треках". Кроме того, по его словам, завершение войны невозможно без "широкого обсуждения европейской безопасности".