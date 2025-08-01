Уиткофф поедет в Россию, - Трамп

В частности, во время общения с журналистами Трамп заявил, что Штаты введут санкции против России. Однако он не уверен, что они как-то повлияют на российского диктатора Владимира Путина.

После чего Трамп раскрыл планы Уиткоффа, заявив, что тот после визита на Ближний Восток отправится в Россию.

"Он едет в Россию, верите или нет", - сказал Трамп.

Дополнительные подробности о предстоящей поездке Уиткоффа не были раскрыты.

Визит Уиткоффа в Россию

Последний известный визит Уиткоффа в Россию состоялся в апреле этого года - тогда он встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.

В том же числе, во время поездки, спецпосланник встретился и с Путиным. Подробнее о его визите в Россию - в материале РБК-Украина.

Как писало Reuters, Уиткофф позже заявил Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.