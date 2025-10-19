Не Уиткофф. Партнерам США понравилась смена "куратора" саммита с Путиным, - WSJ

США и Россия планируют в ближайшие недели провести саммит лидеров в Будапеште, чтобы обсудить возможные пути завершения войны в Украине. Подготовку встречи впервые возглавит госсекретарь США Марко Рубио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников издания, США в надежде заложить основу для сделки, планируют провести больше встреч с Россией на более низком уровне, чем это было до переговоров на Аляске.
При этом, источники также рассказали, что на этот раз американскую сторону возглавит не спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, а другой человек.
"Американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя Стива Уиткоффа, что было положительно воспринято украинскими и европейскими чиновниками", - пишет WSJ.
Тут стоит добавить, что накануне саммита на Аляске, когда Уиткофф встречался с Путиным, в СМИ была информация, что глава Кремля дал согласие на вывод войск из Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донецкую область. Потом были публикации, что Уиткофф неправильно понял Путина, его условия оставались такими же более жесткими, как и раньше.
Что же касается нынешних встреч, Трамп уже анонсировал, что она планируется в течение ближайших двух недель и в них будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф.
"Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой Лавровым. И они встретятся вскоре. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно уже назначено", - сказал Трамп, имея ввиду планы назначит встречу с Путиным.
Напомним, что на этот раз встреча Трампа и Путина должна пройти в венгерской столице городе Будапешт.
По данным El Pais, в ЕС считает оскорблением факт, что встрече для обсуждения мира пройдет именно в Венгрии. Причина в том, что страны будут обсуждать украинский вопрос в стране ЕС, но без участия самого Евросоюза.
По словам одного из европейских дипломатов, выбор Будапешта может сыграть в пользу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и в том числе усугубить разногласия внутри ЕС.
"Место было выбрано тщательно. Оно может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС по поводу Кремля. И это также может оказать огромную услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в стране", - сказал дипломат.
Также в Брюсселе утверждают, что встреча лидеров США и РФ будет полезна в Будапеште, если приведет к миру в Украине. Однако в частном порядке несколько источников заявили о "политическом кошмаре".