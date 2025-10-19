Не Уиткофф. Партнерам США понравилась смена "куратора" саммита с Путиным, - WSJ

По словам источников издания, США в надежде заложить основу для сделки, планируют провести больше встреч с Россией на более низком уровне, чем это было до переговоров на Аляске.

При этом, источники также рассказали, что на этот раз американскую сторону возглавит не спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, а другой человек.

"Американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя Стива Уиткоффа, что было положительно воспринято украинскими и европейскими чиновниками", - пишет WSJ.

Тут стоит добавить, что накануне саммита на Аляске, когда Уиткофф встречался с Путиным, в СМИ была информация, что глава Кремля дал согласие на вывод войск из Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донецкую область. Потом были публикации, что Уиткофф неправильно понял Путина, его условия оставались такими же более жесткими, как и раньше.

Что же касается нынешних встреч, Трамп уже анонсировал, что она планируется в течение ближайших двух недель и в них будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф.

"Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой Лавровым. И они встретятся вскоре. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно уже назначено", - сказал Трамп, имея ввиду планы назначит встречу с Путиным.