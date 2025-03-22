Уиткофф назвал главную задачу 30-дневного прекращения огня в Украине

"Конечная цель - 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня - это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска", - сказал он.

Спецпосланник опроверг информацию о неудачном разговоре Трампа и Путина. Он назвал "большим шагом вперед" договоренность Украины и России о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Они (Трамп и Путин. - ред.) никогда не говорили об этом раньше. Сейчас мы говорим об этом. Они никогда не говорили о восстановлении моратория на взаимные удары в Черном море. Это будет реализовано в течение следующей недели. Есть некоторые подробности, которые следует обсудить, но это стало частью этого разговора. Это очень важные вещи", - сказал Уиткофф.

Он также повторил месседж президента США Дональда Трампа о якобы окружении части украинских военных в Курской области, которое опровергли президент Зеленский, Генштаб ВСУ и Минобороны.

Спецпосланник также добавил, что кроме ситуации в Курской области, существует граница между Украиной и РФ длиной две тысячи километров. По его словам, на ней так или иначе происходят 50-80 боестолкновений, и надо обсудить условия их прекращения.

"Наши технические группы собираются в Джидде (Саудовская Аравия. - ред.) с понедельника. Это очень важно. Из России поступает много хороших, позитивных разговоров об их готовности рассмотреть все эти различные вопросы. И Зеленский имел прекрасный разговор с президентом США на следующий день после его разговора Трампа с Путиным. И это свидетельствует о том, что у них есть определенная гибкость в том, как они думают о том, как завершить этот конфликт", - сказал Уиткофф.

Спецпосланник отметил, что не хочет показаться вечным оптимистом, но очень оптимистично настроен касательно того, что США смогут примирить обе стороны.

"Мы существенно сузили круг вопросов. Да, я оптимист", - подытожил он.