Уиткофф назвал главную задачу 30-дневного прекращения огня в Украине

Результатом нынешнего этапа переговоров Украины с Соединенными Штатами является установление временного перемирия на 30 дней, во время которого стороны обсудят постоянное прекращение огня.
Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника журналисту Такеру Карлсону.
"Конечная цель - 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня - это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска", - сказал он.
Спецпосланник опроверг информацию о неудачном разговоре Трампа и Путина. Он назвал "большим шагом вперед" договоренность Украины и России о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
"Они (Трамп и Путин. - ред.) никогда не говорили об этом раньше. Сейчас мы говорим об этом. Они никогда не говорили о восстановлении моратория на взаимные удары в Черном море. Это будет реализовано в течение следующей недели. Есть некоторые подробности, которые следует обсудить, но это стало частью этого разговора. Это очень важные вещи", - сказал Уиткофф.
Он также повторил месседж президента США Дональда Трампа о якобы окружении части украинских военных в Курской области, которое опровергли президент Зеленский, Генштаб ВСУ и Минобороны.
Спецпосланник также добавил, что кроме ситуации в Курской области, существует граница между Украиной и РФ длиной две тысячи километров. По его словам, на ней так или иначе происходят 50-80 боестолкновений, и надо обсудить условия их прекращения.
"Наши технические группы собираются в Джидде (Саудовская Аравия. - ред.) с понедельника. Это очень важно. Из России поступает много хороших, позитивных разговоров об их готовности рассмотреть все эти различные вопросы. И Зеленский имел прекрасный разговор с президентом США на следующий день после его разговора Трампа с Путиным. И это свидетельствует о том, что у них есть определенная гибкость в том, как они думают о том, как завершить этот конфликт", - сказал Уиткофф.
Спецпосланник отметил, что не хочет показаться вечным оптимистом, но очень оптимистично настроен касательно того, что США смогут примирить обе стороны.
"Мы существенно сузили круг вопросов. Да, я оптимист", - подытожил он.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность начал активный переговорный процесс для завершения войны между Украиной и Россией.
18 марта Трамп провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых лидеры согласовали первые шаги к миру.
В ходе разговора, Путин фактически отказался от предложенного США прекращения огня по всей линии фронта на 30 дней. Вместо этого диктатор предложил Украине и России прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры.
В то же время, Путин отметил, что во время перемирия, Украина должна прекратить мобилизацию, а страны Запада - предоставление ВСУ военной помощи и разведывательной информации.
На следующий день, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Во время разговора Зеленский согласился с прекращением атак по инфраструктуре и энергетике России, но подчеркнул, что ВСУ будут реагировать зеркально в случае нарушения россиянами этих договоренностей.
В понедельник, 24 марта, делегации США и России проведут встречу в Джидде, Саудовская Аравия, где обсудят расширение частичного прекращения огня.
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